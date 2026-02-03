Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
19:05, 3 февраля 2026Экономика

Евросоюз собрался нанести новый санкционный удар по России

Bloomberg: Евросоюз хочет ввести ограничения на российские ключевые металлы
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

Руководство Евросоюза (ЕС) намерено усилить санкционное давление на Россию и ввести ограничения на поставки ключевых металлов. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

В очередной пакет санкций, отметили собеседники агентства, могут войти ограничения на импорт российских меди, платины, иридия и родия. Этот запрет, как ожидается, создаст дополнительную напряженность на глобальном рынке, который и без того испытывает острый дефицит предложения.

Родий, палладий и платину активно применяют в автомобильной промышленности. При помощи этих металлов, в частности, создаются системы очистки и нейтрализации выхлопных газов. Катализаторы на основе платины используются в дизельных автомобилях, а палладий и родий — в бензиновых. Что касается иридия, то его задействуют в системах обеззараживания балластной воды в крупных транспортных судах, а также в сфере производства дисплеев для смартфонов.

На фоне ограниченного предложения мировые цены на медь в начале 2026 года превысили 14 тысяч долларов за тонну. В настоящее время котировки этого металла находятся в районе 13,3-13,4 тысячи долларов. Этот металл продемонстрировал самый стремительный прирост стоимости за последние 16 лет. Аналитик товарных рынков Cbonds Виктор Поплавский объяснял подобную динамику в том числе истощением старых месторождений. Активная борьба за металл, отметил он, сделала медь ключевым инструментом геополитического влияния.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Они будут увиливать». Трамп заявил о согласии Индии не покупать российскую нефть. Как она может обойти эту сделку?

    Искусственный интеллект создал собственную религию и тайный язык

    Россияне стали «убивать» технику в новых домах

    Российский Су-35 сравнили с французским Rafale

    Евросоюз собрался нанести новый санкционный удар по России

    Россиянка заработала инфекцию из-за укуса насекомого во время зимовки на Бали

    Политолог назвала последствия энергетического перемирия для украинцев

    Российская фигуристка рассказала о сбывшейся в Северной Корее мечте

    Соседи рассказали о сбросившей детей с 16-го этажа матери из Ленобласти

    Выяснились подробности о первой модели марки Jeland для России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok