Шок и дефицит ударили по одному из мировых рынков

Аналитик Поплавский: На рынке металлов начался стратегический дефицит

Январь 2026 года стал временем, когда на рынке промышленных металлов началась новая эра стратегического дефицита. Об этом заявил аналитик товарных рынков Cbonds Виктор Поплавский. Его процитировало РИА Новости.

Причиной стало развитие инфраструктуры искусственного интеллекта и жесткое государственное регулирование в Китае и Индонезии, создавшие ситуацию двойного шока. Усугубляющим фактором оказалось ослабление доллара, из-за которого сырьевые активы стали главным защищающим от инфляции инструментом.

Аналитик пояснил, что медь растет в цене из-за истощения старых месторождений. В то же время новые проекты не могут поспеть за спросом, который предъявляют дата-центры. Но самым дефицитным в электронной промышленности металлом оказалось олово, подорожавшее до 49 412 долларов за тонну. Тут сказались как гражданская война в Мьянме, так и падение поставок из Индонезии. Одновременно с этим спрос на этот ресурс подскочил из-за восстановления производства чипов.

Поплавский убежден, что промышленные металлы стали уже не просто сырьем, а жесткой валютой технологического суверенитета и ключевым инструментом геополитического влияния.

Ранее сообщалось, что на фоне опасений по поводу поставок меди и ослабления доллара цены на этот металл приблизились к рекордным уровням.