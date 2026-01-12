Слабость доллара обернулась рекордным скачком цен на ряд цветных металлов

Bloomberg: Медь подорожала больше чем на 20 процентов

Цены на медь подошли к рекордным уровням на фоне опасений по поводу поставок этого металла и ослабления доллара. Об этом сообщило Bloomberg.

Оно сослалось на данные Лондонской биржи металлов, согласно которым медь подорожала больше чем на 20 процентов с середины ноября. Причиной этого стали опасения, что из-за политики президента США Дональда Трампа во всем мире может возникнуть дефицит предложения этого металла. Как следствие, цена на медь уже превысила 13 тысяч 116 долларов за тонну.

Кроме того, на полтора процента выросли трехмесячные фьючерсы на алюминий и олово. В итоге стоимость этих двух металлов поднялась до самых высоких уровней с 2022 года.

По данным аналитиков, в 2026 году более чем на пять процентов поднялись цены на никель. Это было вызвано событиями в Венесуэле и неопределенностью относительно поставок из Индонезии. Так, стоимость этого металла на Лондонской бирже металлов за неделю выросла на 5,2 процента, дойдя до 17,8 тысячи долларов за тонну.