Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
14:38, 12 января 2026Экономика

Слабость доллара обернулась рекордным скачком цен на ряд цветных металлов

Bloomberg: Медь подорожала больше чем на 20 процентов
Кирилл Луцюк

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Цены на медь подошли к рекордным уровням на фоне опасений по поводу поставок этого металла и ослабления доллара. Об этом сообщило Bloomberg.

Оно сослалось на данные Лондонской биржи металлов, согласно которым медь подорожала больше чем на 20 процентов с середины ноября. Причиной этого стали опасения, что из-за политики президента США Дональда Трампа во всем мире может возникнуть дефицит предложения этого металла. Как следствие, цена на медь уже превысила 13 тысяч 116 долларов за тонну.

Кроме того, на полтора процента выросли трехмесячные фьючерсы на алюминий и олово. В итоге стоимость этих двух металлов поднялась до самых высоких уровней с 2022 года.

По данным аналитиков, в 2026 году более чем на пять процентов поднялись цены на никель. Это было вызвано событиями в Венесуэле и неопределенностью относительно поставок из Индонезии. Так, стоимость этого металла на Лондонской бирже металлов за неделю выросла на 5,2 процента, дойдя до 17,8 тысячи долларов за тонну.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    МВД хочет ужесточить правила сдачи экзаменов на водительские права. Что может измениться для россиян?

    У «Орешника» есть всего одна уязвимость. Как можно сбить ракету, которая потрясла Запад

    «Под очень большим вопросом». Что теперь будет с миллиардами долларов, которые Россия дала режиму Мадуро

    Россиянам спрогнозировали завершение «зарплатной гонки»

    СВР раскрыла план по вытеснению русского православия

    Группа россиян обманула страховые компании на сумму более 23 миллионов рублей

    Стоянов рассказал о чуть не погубившем Олейникова случае на съемках «Городка»

    В Европе предложили способ спасти Гренландию от Трампа

    Названа точность российских «Торнадо» по целям ВСУ

    ВСУ задействовали итальянскую, шведскую и австралийскую технику в зоне СВО

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok