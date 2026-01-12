Один металл резко подорожал на фоне событий в Венесуэле

BigMint: В 2026 году никель подорожал более чем на 5 процентов

В 2026 году никель подорожал более чем на 5 процентов на фоне событий в Венесуэле и неопределенности относительно поставок из Индонезии. О резком подорожании одного металла со ссылкой на данные аналитической компании BigMint сообщает «Коммерсантъ».

Стоимость никеля на Лондонской бирже металлов (LME) за неделю прибавила 5,2 процента — цены поднялись до 17,8 тысячи долларов за тонну. При этом 6 января в моменте котировки превышали 18 тысяч впервые с сентября прошлого года.

Тенденцию аналитики объясняют неопределенностью производства в Индонезии — стране, которая обеспечивает около 60 процентов поставок на мировой рынок. Правительство республики планирует урезать квоты на добычу никелевой руды на треть, до 250 миллионов тонн и ужесточить выдачу разрешений с трехлетних до ежегодных.

Еще одной причиной называют подскочившие цены на медь на фоне обострения геополитической напряженности после похищения силами США президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Нестабильность в южноамериканской стране может усилить стремление потребителей к обеспечению важнейшими полезными ископаемыми.

В BigMint предполагают, что до 2031 года мировой рынок никеля будет расти в среднем на 5,5 процента в год на фоне спроса на электрокары, аккумуляторы и нержавеющую сталь (никель являются легирующим элементом в ее производстве). В 2031 году объем глобального рынка может достичь 47,2 миллиарда долларов.

В начале декабря 2025 года биржевые котировки меди достигли исторического максимума на фоне ожидаемого укрепления внутреннего спроса в Китае. Наблюдаемый на глобальном рынке дефицит меди продолжит подталкивать цены вверх, полагают аналитики. Стабилизации ситуации не способствуют в том числе «панические покупки» цветного металла.