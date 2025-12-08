Стоимость цветного металла достигла исторического максимума

Bloomberg: Стоимость меди достигла исторического максимума на новостях из Китая

Цена на медь достигла исторического максимума после того, как власти Китая назвали укрепление внутреннего спроса ключевым экономическим приоритетом на 2026 год. Об этом пишет Bloomberg.

Стоимость цветного металла, основным потребителем которого является Китай, поднялась на 1,3 процента, достигнув рекордных 11 771 доллара, что журналисты связывают с заявлением Пекина о намерении придерживаться «более проактивного» подхода к налогово-бюджетной политике и сохранять «умеренно мягкую» ДКП.

«Медь выиграет от мер поддержки, направленных на модернизацию электросетей и развитие вычислительной мощности. Динамика роста остается весьма оптимистичной», — цитирует агентство аналитика китайской брокерской компании Cofco Futures Co. Сюй Ваньцю. Также отмечается, что давление на рынок оказывает наращивание запасов в США из-за опасений введения властями страны в следующем году пошлин на импорт рафинированной меди.

«Дефицит поставок продолжает провоцировать панические покупки», — констатируют в связи с этим аналитики.

Ранее в Morgan Stanley прогнозировали, что в 2026 году мировой рынок меди столкнется с самым серьезным дефицитом за последние 20 лет.