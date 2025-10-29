Цветной металл рекордно подорожал из-за перебоев с поставками

Bloomberg: Трехмесячные фьючерсы на медь превысили 11 тысяч долларов за тонну

На Лондонской бирже металлов медь рекордно подорожала — трехмесячные фьючерсы поднялись до 11 тысяч 146 долларов за тонну. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

Отмечается, что с начала года этот металл, считающийся основным промышленным продуктом и индикатором мирового роста, вырос более чем на четверть и находится на пути к лучшим показателям с 2017 года. В целом 2025 год оказался неспокойным для меди. Сказались сбои в работе крупных чилийских, африканских и индонезийских рудников. Кроме того, для него не прошла бесследно тарифная политика президента США Дональда Трампа: трейдеры ввозили в Соединенные Штаты огромные объемы меди в ожидании предложенных в начале этого года пошлин.

По прогнозам Morgan Stanley, в 2026 году, когда рудники по всему миру находятся на грани закрытия, а американские запасы фактически исчерпаны, мировой рынок меди столкнется с самым серьезным дефицитом за последние 20 лет.

В первой половине октября миллиардер-горнопромышленник Роберт Фридланд спрогнозировал миру серьезный дефицит меди. Он полагает, что к такому положению дел приведет растущая геополитическая напряженность, которая разваливает международный порядок, а значит, и глобальные цепочки поставок.