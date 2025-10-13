Экономика
15:05, 13 октября 2025Экономика

Миллиардер предсказал серьезный дефицит одного металла

FT: Мир оказался на пороге серьезного дефицита меди
Кирилл Луцюк

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

Миллиардер-горнопромышленник Роберт Фридланд спрогнозировал миру серьезный дефицит меди в ближайшем будущем. Его процитировало издание Financial Times (FT).

По его мнению, причиной такого развития событий станет растущая геополитическая напряженность, которая разрушает международный порядок, а значит, и глобальные цепочки поставок. Фридланд констатировал, что ухудшение отношений между США и Китаем, затрудняет и удорожает приобретение горнодобывающими компаниями необходимого им оборудования. Результатом этого становятся задержки в реализации проектов.

По его словам, негативные последствия уже видны в медной промышленности. Сроки поставок растут, а строительство новых рудников обходится все дороже.

В связи с этим издание отметило, что цена на медь, которая широко используется в различных отраслях промышленности, в последнее время резко выросла. На прошлой неделе цены приблизились к рекордному максимуму более чем в 11 тысяч долларов за тонну.

Фридланд прогнозирует, что мир находится «на пороге серьезного дефицита меди», который наступит до конца этого десятилетия. Еще более мрачно на ситуацию смотрит председатель чилийской государственной компании по добыче меди Codelco Максимо Пачеко. Он заявил, что дефицит уже наступил.

В первом полугодии Китай купил у России 564 тысячи тонн меди. Если сравнивать с аналогичным периодом 2024 года, то импорт вырос на 81 процент, а его стоимость — в 2,5 раза, дойдя до 3,3 миллиарда долларов.

