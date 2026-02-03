Реклама

Экономика
13:32, 3 февраля 2026Экономика

Госдолг Украины резко вырос

Госдолг Украины увеличился на 29,5 процента в 2025 году
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: mr_tigga / Shutterstock / Fotodom  

По итогам 2025 года госдолг Украины резко вырос и достиг отметки в 98 процентов ВВП. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Министерства финансов (далее — Минфин) республики.

За 12 месяцев объем долговых обязательств Украины увеличился на 29,5 процента и достиг 9,042 триллиона гривен (порядка 209,2 миллиарда долларов по актуальному курсу валют).

За прошлый год госдолг республики вырос на 47,3 миллиарда долларов, уточнили в ведомстве. Это произошло за счет наращивания кредитования со стороны западных партнеров. Подавляющая часть обязательств (около 75 процентов) представляет собой внешние заимствования, констатировали в украинском Минфине.

Проблема наращивания госдолга Украины сохранится и в этом году, прогнозируют в Международном валютном фонде (МВФ). Согласно ожиданиям аналитиков организации, суммарный размер долговых обязательств республики к концу декабря достигнет 110,4 процента ВВП. Соотношение долговых обязательств к национальному валовому продукту на Украине начнет постепенно снижаться с 2027 года, заключили в МВФ.

