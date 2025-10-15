Экономика
17:44, 15 октября 2025Экономика

МВФ спрогнозировал Украине резкий рост госдолга

Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Рустам Абдрахимов / Wikimedia

По итогам 2025 года суммарный объемы государственного долга Украины увеличится почти на 20 процентных пунктов (п.п.) и к концу декабря достигнет 108,6 процента от национального валового продукта. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на прогноз Международного валютного фонда (МВФ).

В следующем году негативная тенденция продолжится, полагают аналитики фонда. В 2026-м, согласно их оценке, украинский госдолг увеличится еще на 1,8 п.п. и достигнет отметки 110,4 процента ВВП.

Соотношение долговых обязательств к национальному валовому продукту на Украине начнет постепенно снижаться с 2027 года. К тому времени, ожидают эксперты, госдолг Украины снизится до 106,4 ВВП, в 2028-м — до 102,9 процента ВВП, в 2029-м — до 98,3 процента. К концу 2030 года, прогнозируют в МВФ, показатель упадет до 94,1 процента ВВП.

Еще одной серьезной проблемой для Украины остается растущий дефицит бюджета. Глава Национального банка (Нацбанка) республики Андрей Пышный заявлял, что в следующем году стране понадобятся в общей сложности 35 миллиардов долларов внешнего финансирования.

На этом фоне глава бюджетного комитета Верховной рады Роксолана Пидласа назвала главной целью страны на 2026 год предоставление так называемого «репарационного кредита» за счет заблокированных в западных странах российских активов. Однако в Евросоюзе (ЕС) пока не пришли к решению, каким образом совместить этот заем с программой финансирования, согласованной странами «Большой семерки». Последняя подразумевает выделение денежных средств Украине за счет доходов от замороженных российских активов. Однако в случае утверждения ЕС «репарационного кредита» подобной возможности у европейских государств не останется.

