Лукашенко потребовал сократить время работы уличного освещения ради экономии

Лукашенко, говоря об уличном освещении, заявил о важности хозяйского подхода

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о необходимости скорректировать режим освещения на улицах ради экономии, поручив использовать для этого искусственный интеллект. Важность хозяйского подхода не только на производстве, но и в других сферах он проиллюстрировал на примере этого вопроса, сообщает БелТА.

«Вчера в шесть часов вечера вся Минская область светится. Горят огни. И это характерно для всех. Пеняйте сами на себя. Будете платить минимум из своего кармана. Все на улицах фонари включены, все сияет», — поделился глава государства, отметив, что утром свет можно отключать уже в половине восьмого.

В ответ на комментарий о том, что в этих случаях некорректно работают фотоэлементы, Лукашенко потребовал отрегулировать их, «чтобы электричество автоматически с искусственным вашим интеллектом отключалось в семь часов утра», а начинало работу не в шесть, а в восемь вечера. «Сколько мы тратим денег! Вот ваши подходы», — подытожил белорусский президент.

Ранее он также высказался за привязку доходов сотрудников на предприятиях страны к показателям их эффективности. С учетом такого подхода на «зряплаты» в Белоруссии рассчитывать не стоит, предупредил Лукашенко.