Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
16:02, 3 февраля 2026Экономика

Лукашенко потребовал сократить время работы уличного освещения ради экономии

Лукашенко, говоря об уличном освещении, заявил о важности хозяйского подхода
Дмитрий Воронин

Фото:Sputnik / Alexander Kazakov / Pool / Reuters

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о необходимости скорректировать режим освещения на улицах ради экономии, поручив использовать для этого искусственный интеллект. Важность хозяйского подхода не только на производстве, но и в других сферах он проиллюстрировал на примере этого вопроса, сообщает БелТА.

«Вчера в шесть часов вечера вся Минская область светится. Горят огни. И это характерно для всех. Пеняйте сами на себя. Будете платить минимум из своего кармана. Все на улицах фонари включены, все сияет», — поделился глава государства, отметив, что утром свет можно отключать уже в половине восьмого.

В ответ на комментарий о том, что в этих случаях некорректно работают фотоэлементы, Лукашенко потребовал отрегулировать их, «чтобы электричество автоматически с искусственным вашим интеллектом отключалось в семь часов утра», а начинало работу не в шесть, а в восемь вечера. «Сколько мы тратим денег! Вот ваши подходы», — подытожил белорусский президент.

Ранее он также высказался за привязку доходов сотрудников на предприятиях страны к показателям их эффективности. С учетом такого подхода на «зряплаты» в Белоруссии рассчитывать не стоит, предупредил Лукашенко.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России начали останавливать автомобили с «блатными» номерами. Какие комбинации изымают сотрудники ГАИ?

    Назван «новый биткоин»

    В России готовят новую армию. Там предлагают огромную зарплату и особые условия

    Бабушка рассказала о похищенном в Петербурге мальчике

    На российских маркетплейсах появился «свитер Эпштейна»

    Россиянам разъяснили ситуацию с изъятием автомобильных номеров АМР

    На «Автоторе» начнется производство премиальных кроссоверов

    Слова о войсках НАТО на Украине назвали поводом для расширения противостояния с Россией

    У российской авиакомпании обнаружили зауженные калибраторы

    Генсек НАТО заговорил по-украински после дня в Киеве

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok