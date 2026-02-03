Реклама

21:06, 3 февраля 2026Забота о себе

Любителей кофе предупредили о риске попасть в опасный для здоровья замкнутый круг

Психолог Бусин: Любители кофе могут не заметить его негативное влияние на сон
Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Unsplash

Психолог Юрий Бусин заявил, что при частом и неконтролируемом употреблении кофе существует высокий риск попасть в опасный для здоровья замкнутый круг. Об этом он предупредил любителей данного напитка в разговоре с изданием Metropoles.

Как пояснил Бусин, если человек на протяжении дня пьет много кофе, то у него зачастую появляются проблемы со сном. В результате утром из-за недостаточного ночного отдыха возникают усталость, тревожность и раздражительность, добавил он. Чтобы это компенсировать, на следующий день человек выпивает еще больше кофе.

«Сон необходим для баланса тела и разума. Даже если человек не замечает проблем со сном, кофе может негативно влиять на качество его отдыха», — предупредил Бусин. В связи с этим он посоветовал отказаться от употребления бодрящего напитка на ночь.

Ранее диетолог Кристина Войт призвала не есть перед телевизором и компьютером. Она пояснила, что такая привычка приведет к проблемам с желудочно-кишечным трактом.

