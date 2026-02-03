Реклама

11:08, 3 февраля 2026

Маск заявил о начале второй гражданской войны в США

Маск допустил, что вторая гражданская война в США уже началась
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Daniel Cole / Reuters

Американский миллиардер Илон Маск допустил, что вторая гражданская война в США уже началась. Об этом предприниматель заявил в своем аккаунте социальной сети Х.

Маск прокомментировал пост другого пользователя, который призвал американцев признать начало «Гражданской войны 2.0» из-за протестов против Иммиграционной и таможенной полиции США (ICE).

«Кажется, так и есть», — написал бизнесмен.

В январе Миннеаполис стал центром сопротивления мерам президента США Дональда Трампа по ужесточению миграционной политики. Действия сотрудников ICE по выявлению и депортации нелегальных мигрантов вызвали недовольство жителей штата, а жертвы в ходе задержаний только усугубили ситуацию. При этом администрация президента США обвиняет протестующих в терроризме и поощряет действия агентов федерального ведомства, пытаясь ограничить миграцию в страну.

