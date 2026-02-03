Доктор Мясников ответил пожаловавшейся на острую боль женщине фразой «я бы плюнул и забыл»

Врач Мясников посоветовал гостье шоу игнорировать невралгическую боль

Врач общей практики и телеведущий Александр Мясников в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» дал совет гостье шоу, пожаловавшейся на сильную боль. В выпуске, доступном на платформе «Смотрим», доктор ответил женщине фразой «я бы плюнул и забыл».

В студии передачи гостья рассказала, что недавно начала испытывать острую боль в ногах по утрам. При этом неприятные ощущения обычно быстро проходят сами по себе, уточнила она.

Мясников предположил, что у женщины невралгия, и рекомендовал ей игнорировать боль. «Если при каком-то движении у вас острая боль, то это, скорее всего, невралгическая боль. (...) Ну боль и боль. Лично я бы плюнул и забыл. Но вы можете идти заняться всей этой историей с МРТ поясницы, прозвоном нервов (речь о электронейромиографии — исследовании, оценивающем проводимость нервных импульсов и работу мышц — прим. «Ленты.ру»), очередями к неврологу. Вот идите — вам года на два хватит развлечений», — добавил врач.

