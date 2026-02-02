Доктор Мясников назвал самый полезный на свете овощ

Врач Мясников назвал брокколи самым полезным овощем

Врач и телеведущий Александр Мясников назвал в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» самый полезный на свете овощ. Его доктор раскрыл в выпуске передачи, доступном на платформе «Смотрим».

Мясников заявил, что если бы его попросили назвать самый полезный на свете овощ, то он назвал бы брокколи. Врач-онколог Андрей Илюшин согласился с доктором и рассказал, что в этой капусте содержится сульфорафан — вещество, обладающее сильным противовоспалительным действием и защищающее в том числе и от онкологических заболеваний.

Врач добавил, что брокколи также снижает риск развития сердечных болезней. «Ешь брокколи, и будет тебе счастье», — заключил доктор.

Ранее Мясников развеял распространенный миф о кофе. По словам специалиста, напиток не вызывает мерцательную аритмию.