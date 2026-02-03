Названа причина смерти диктора Светланы Жильцовой

Сын диктора Жильцовой Иван заявил, что она умерла после продолжительной болезни

Советский диктор и телеведущая Светлана Жильцова умерла после продолжительной болезни. Причину смерти назвал ее сын Иван Серебренников в разговоре с РИА Новости.

«Утром она умерла. Причина — болезнь долговременная», — заявил сын диктора.

Также Серебренников сообщил в разговоре с , что, предварительно, Жильцову похоронят в пятницу, 6 февраля, на Рогожском кладбище.

О том, что Жильцовой не стало, 3 февраля сообщил Первый канал. Телеведущей было 89 лет.

Жильцова вела детские и молодежные передачи на советском телевидении, в том числе «Будильник» и «Спокойной ночи, малыши!», а также обучающие программы по английскому языку. В 1961 году она стала ведущей телеигры КВН. Она работала в паре с режиссером Альбертом Аксельродом, которого позднее сменил Александр Масляков. Жильцова ушла с телевидения в 1993 году.

Диктор была удостоена звания заслуженной артистки РСФСР, а также получила орден Почета за заслуги в развитии советского и российского радиовещания.