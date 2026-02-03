Один шаг Зеленского и Буданова к возвращению формата переговоров 2022 года объяснили

«УП»: Зеленский и Буданов совместно вернули Арахамию в переговорную делегацию

Президент Украины Владимир Зеленский и глава его офиса Кирилл Буданов (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) совместно вернули главу правящей партии «Слуга народа» Давида Арахамию в переговорную делегацию из-за его связей в США и России. Об этом пишет газета «Украинская правда» («УП»).

Сообщается, что у Арахамии, помимо обширных контактов в США, налажено сотрудничество с Будановым. Газета также утверждает, что у главы «Слуги» есть выходы и на российского бизнесмена Романа Абрамовича.

«Поэтому Буданов и Зеленский совместно решили вернуть главу первой переговорной делегации в группу, которая имеет шансы стать последней», — говорится в сообщении.

Ранее Зеленский сообщал, что Буданов был назначен главой офиса президента для создания единого переговорного трека. По его словам, это продемонстрирует, что у Киева «одна лодка, одно переговорное направление, а не три или четыре, или больше».