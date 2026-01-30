Реклама

Бывший СССР
12:14, 30 января 2026

Зеленский назвал причину назначения Буданова

Зеленский: Буданов стал главой ОП для создания единого переговорного трека
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Denis Balibouse / Reuters

Бывший начальник Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) был назначен главой офиса президента (ОП) для создания единого переговорного трека. Об этом заявил президент республики Владимир Зеленский, передает «Новости.Live» в своем Telegram-канале.

«Этим я показал, что будет от Украины только одна коммуникация, будет одна лодка, одно переговорное направление, а не три или четыре или больше», — сказал он.

Глава государства отметил, что проконсультировался с несколькими кандидатами на должность руководителя своего офиса — нынешним главой Минобороны Михаилом Федоровым, Сергеем Кислицей и самим Будановым. При этом он подчеркнул, что кандидатура замглавы ОП Павла Палисы не рассматривалась, так как работает в военном направлении.

Президент Украины также заявил, что Киев не отдаст Донбасс России без боя. Он также заявил, что Украина не откажется от Запорожской атомной электростанции, которая находится под контролем российских войск с 2022 года.

