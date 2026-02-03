Покинувший Россию автогигант зарегистрировал в стране товарный знак

ТАСС: Концерн Nissan Motor зарегистрировал в России товарный знак Infiniti

Представители покинувшего российский авторынок японского концерна Nissan Motor зарегистрировали в России товарный знак Infiniti. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатента).

Заявка от азиатского автогиганта поступила в ведомство 3 июня 2025 года. Товарный знак был зарегистрирован по классу № 12 международной классификации товаров и услуг (МКТУ). В эту категорию входят автомобили и их компоненты.

Машины под вышеуказанной маркой официально продавались в России с 2006 года. Однако после начала боевых действий руководство Nissan Motor решило прекратить прямые поставки своих автомобилей на российский рынок.

У Nissan все еще остается возможность выкупа автосборочного завода в Санкт-Петербурге. Воспользоваться соответствующим правом можно будет до 2028 года. Полноценное возвращение на российский рынок в компании связывают в первую очередь с отменой западных санкций. В настоящее время весомых предпосылок для этого нет, сходятся во мнении эксперты.

Что касается регистрации товарного знака, то подобного рода процедура может вовсе не свидетельствовать о намерении Nissan возобновить бизнес-деятельность в России. Подобным образом компании хочет обезопасить себя от использования бренда третьими лицами на территории РФ, пояснили аналитики.

