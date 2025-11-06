Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
09:20, 6 ноября 2025Экономика

Россиянам перечислили сохраняющих шансы вернуться автогигантов

«Известия»: Шансы вернуться в Россию сохраняют Hyundai, Kia и Nissan
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Anton Vaganov / Reuters

К настоящему времени шансы на возвращение в Россию сохраняются у ряда крупных автопроизводителей, в том числе у южнокорейских гигантов Hyundai и Kia, а также у японского концерна Nissan. Об этом сообщает газета «Известия».

Сроки опционов на выкуп производственных мощностей у Hyundai и Kia истекут в следующем году. У Nissan подобного рода возможность сохранится до 2028 года.

Те же сроки — у французского концерна Renault. Однако возвращение этого автопроизводителя на российский рынок усложняется включением гиганта в санкционный список РФ. Концерн попал в перечень юридических лиц, осуществляющих деятельность в области военно-технического сотрудничества, в отношении которых действуют ограничения. В связи с этим с концерном и его «дочками» запрещено совершать любые сделки, в том числе внешнеторговые.

Материалы по теме:
В России сотнями закрываются автосалоны с машинами из Китая. Неужели эпоха их доминирования подошла к концу?
В России сотнями закрываются автосалоны с машинами из Китая.Неужели эпоха их доминирования подошла к концу?
8 мая 2025
Европейские и американские автомобили хотят вернуться в Россию. Подешевеют ли от этого машины?
Европейские и американские автомобили хотят вернуться в Россию.Подешевеют ли от этого машины?
15 марта 2025

Руководство немецкого Mercedes-Benz после продажи подмосковного завода также сохранило за собой право обратного выкупа, но с рядом оговорок. В компании готовы возобновить бизнес-деятельность на территории России только при условии снятия западных санкций и покупки своего бывшего предприятия за справедливую цену. Действующий владелец активов — дилерский холдинг «Автодом» — вряд ли будет сбавлять стоимость.

Японский гигант Toyota и немецкий Volkswagen, в свою очередь, продали производственные площадки в России местному менеджменту без опционов. Еще один автопроизводитель — Mazda — не реализовала опцион на обратный выкуп 50-процентной доли в совместном c Sollers предприятии, расположенном во Владивостоке. Сроки выкупа активов истекали в октябре 2025 года, компания так и не воспользовалось своим правом.

Свежая Россия
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Тряслись стены и окна». Украинские дроны семь часов атаковали Волгоград. Что известно о последствиях массированного удара?

    Китай создал уникальный корабельный реактор

    Пожелавшая бойцам СВО «сдохнуть» блогерша выслушала приговор за другое преступление

    Генсек НАТО съязвил о России

    В российском городе закрыли детсады и школы после атаки беспилотников ВСУ

    Россиянин не угадал в лотерее ни одного числа и выиграл более 25 миллионов рублей

    Полчища песчаных москитов атаковали россиян на пляжах Кубы

    Названы делающие секс опасным для здоровья виды аллергии

    Украинская девочка отказалась петь «Калинку» на уроке музыки в Финляндии

    Сальдо рассказал о чувствительном ударе партизан по логистике ВСУ в Одессе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости