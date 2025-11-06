Россиянам перечислили сохраняющих шансы вернуться автогигантов

«Известия»: Шансы вернуться в Россию сохраняют Hyundai, Kia и Nissan

К настоящему времени шансы на возвращение в Россию сохраняются у ряда крупных автопроизводителей, в том числе у южнокорейских гигантов Hyundai и Kia, а также у японского концерна Nissan. Об этом сообщает газета «Известия».

Сроки опционов на выкуп производственных мощностей у Hyundai и Kia истекут в следующем году. У Nissan подобного рода возможность сохранится до 2028 года.

Те же сроки — у французского концерна Renault. Однако возвращение этого автопроизводителя на российский рынок усложняется включением гиганта в санкционный список РФ. Концерн попал в перечень юридических лиц, осуществляющих деятельность в области военно-технического сотрудничества, в отношении которых действуют ограничения. В связи с этим с концерном и его «дочками» запрещено совершать любые сделки, в том числе внешнеторговые.

Руководство немецкого Mercedes-Benz после продажи подмосковного завода также сохранило за собой право обратного выкупа, но с рядом оговорок. В компании готовы возобновить бизнес-деятельность на территории России только при условии снятия западных санкций и покупки своего бывшего предприятия за справедливую цену. Действующий владелец активов — дилерский холдинг «Автодом» — вряд ли будет сбавлять стоимость.

Японский гигант Toyota и немецкий Volkswagen, в свою очередь, продали производственные площадки в России местному менеджменту без опционов. Еще один автопроизводитель — Mazda — не реализовала опцион на обратный выкуп 50-процентной доли в совместном c Sollers предприятии, расположенном во Владивостоке. Сроки выкупа активов истекали в октябре 2025 года, компания так и не воспользовалось своим правом.