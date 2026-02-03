Появилось видео с задержанным убийцей девятилетнего мальчика

СК показал видео с задержанным убийцей девятилетнего мальчика

Следственный комитет (СК) РФ опубликовал видео с задержанным мужчиной, подозреваемым в убийстве девятилетнего мальчика. Кадры размещены в Telegram-канале ведомства.

Во время общения со следователем подозреваемый заявил, что признает вину в содеянном. Он также согласился с задержанием, уточнив, что сам собирался явиться в правоохранительные органы.

Ранее волонтер, участвовавшая в поисках ребенка, рассказала, что у него руки, ноги и голова были обмотаны скотчем. Она предположила, что ребенка могли пытать перед смертью.