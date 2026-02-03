Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
06:14, 3 февраля 2026Силовые структуры

Появилось видео с задержанным убийцей девятилетнего мальчика

СК показал видео с задержанным убийцей девятилетнего мальчика
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Следственный комитет (СК) РФ опубликовал видео с задержанным мужчиной, подозреваемым в убийстве девятилетнего мальчика. Кадры размещены в Telegram-канале ведомства.

Во время общения со следователем подозреваемый заявил, что признает вину в содеянном. Он также согласился с задержанием, уточнив, что сам собирался явиться в правоохранительные органы.

Ранее волонтер, участвовавшая в поисках ребенка, рассказала, что у него руки, ноги и голова были обмотаны скотчем. Она предположила, что ребенка могли пытать перед смертью.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Появилось видео с задержанным убийцей девятилетнего мальчика

    Ранее судимый националист убил похищенного мальчика. Подробности жестокой расправы потрясли всю Россию

    Российская налоговая внезапно вспомнила старые долги

    Россиянам назвали условие принудительной отправки в отпуск

    ВСУ ударили по российскому предприятию

    Польша подняла в воздух истребители из-за России

    В Британии раскрыли план Каллас против России

    Российский регион подвергся воздушной атаке

    СК подтвердил гибель похищенного 9-летнего мальчика в Ленобласти

    Россиян призвали менять один предмет гигиены после ОРВИ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok