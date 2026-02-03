Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
05:25, 3 февраля 2026Россия

Раскрыты новые детали обнаружения тела девятилетнего мальчика

Волонтер сообщила, что руки и ноги убитого мальчика были замотаны скотчем
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Svetlana Vozmilova / Globallookpress

Принимавшая участие в поисках похищенного девятилетнего мальчика в Ленобласти волонтер сообщила, что его руки и ноги были связаны скотчем. Слова женщины приводит РЕН ТВ в Telegram-канале.

«У него руки скотчем связаны, ноги, (...) голова вся замотана», — раскрыла она детали обнаружения тела ребенка. Волонтер допустила, что его могли пытать.

Об исчезновении несовершеннолетнего стало известно вечером 30 января. Он ушел из дома покататься с горки и не вернулся. Камеры видеонаблюдения показали, что ребенок разговаривал с мужчиной, а затем сел к нему в машину.

Уроженец Луганской области Петр Жилкин, задержанный по подозрению в похищении мальчика, признался в убийстве ребенка.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Появилось видео с задержанным убийцей девятилетнего мальчика

    Ранее судимый националист убил похищенного мальчика. Подробности жестокой расправы потрясли всю Россию

    Российская налоговая внезапно вспомнила старые долги

    Россиянам назвали условие принудительной отправки в отпуск

    ВСУ ударили по российскому предприятию

    Польша подняла в воздух истребители из-за России

    В Британии раскрыли план Каллас против России

    Российский регион подвергся воздушной атаке

    СК подтвердил гибель похищенного 9-летнего мальчика в Ленобласти

    Россиян призвали менять один предмет гигиены после ОРВИ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok