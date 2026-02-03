Раскрыты новые детали обнаружения тела девятилетнего мальчика

Волонтер сообщила, что руки и ноги убитого мальчика были замотаны скотчем

Принимавшая участие в поисках похищенного девятилетнего мальчика в Ленобласти волонтер сообщила, что его руки и ноги были связаны скотчем. Слова женщины приводит РЕН ТВ в Telegram-канале.

«У него руки скотчем связаны, ноги, (...) голова вся замотана», — раскрыла она детали обнаружения тела ребенка. Волонтер допустила, что его могли пытать.

Об исчезновении несовершеннолетнего стало известно вечером 30 января. Он ушел из дома покататься с горки и не вернулся. Камеры видеонаблюдения показали, что ребенок разговаривал с мужчиной, а затем сел к нему в машину.

Уроженец Луганской области Петр Жилкин, задержанный по подозрению в похищении мальчика, признался в убийстве ребенка.