22:51, 2 февраля 2026

Похититель 9-летнего мальчика признался в убийстве

Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Svetlana Vozmilova / Globallookpress

Уроженец Луганской области Петр Жилкин, задержанный по подозрению в похищении пропавшего в Петербурге девятилетнего мальчика, признался в убийстве ребенка. Об этом сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

Следственно-оперативная группа выехала на предполагаемое место утопления несовершеннолетнего. Признавшийся в убийстве Жилкин должен показать, где совершил преступление.

О задержании Жилкина стало известно 2 февраля. Сообщалось, что мужчину задержали во время погони на трассе в Псковской области. Согласно одной из версий, он пытался выехать в Прибалтику.

Девятилетний ребенок пропал 30 января около 17:00 по московскому времени. Он ушел из дома в Красносельском районе покататься с горки и не вернулся.

    

