Раскрыты подробности задержания по делу о похищенном 9-летнем ребенке в Петербурге

Задержанный за похищение 9-летнего ребенка пытался оторваться от полиции
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Shatokhina Natalia / News.ru / Globallookpress.com

Задержанный за похищение девятилетнего ребенка в Санкт-Петербурге Петр Жилкин пытался оторваться от полиции. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным источника, мужчину задержали во время погони на трассе в Псковской области. Согласно одной из версий, он пытался выехать в Прибалтику. Местонахождение пропавшего ребенка остается неизвестным.

Ранее сообщалось о задержании предполагаемого похитителя — 39-летнего уроженца Луганской народной республики (ЛНР). Его везут на допрос в Петербург.

Девятилетний ребенок пропал 30 января около 17:00 по московскому времени. Он ушел из дома в Красносельском районе покататься с горки и не вернулся.

