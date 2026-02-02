Раскрыты подробности задержания по делу о похищенном 9-летнем ребенке в Петербурге

Задержанный за похищение девятилетнего ребенка в Санкт-Петербурге Петр Жилкин пытался оторваться от полиции. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.
По данным источника, мужчину задержали во время погони на трассе в Псковской области. Согласно одной из версий, он пытался выехать в Прибалтику. Местонахождение пропавшего ребенка остается неизвестным.
Ранее сообщалось о задержании предполагаемого похитителя — 39-летнего уроженца Луганской народной республики (ЛНР). Его везут на допрос в Петербург.
Девятилетний ребенок пропал 30 января около 17:00 по московскому времени. Он ушел из дома в Красносельском районе покататься с горки и не вернулся.