15:42, 2 февраля 2026Силовые структуры

Раскрыта личность задержанного за похищение 9-летнего россиянина

За похищение 9-летнего ребенка в Петербурге задержали 39-летнего жителя ЛНР
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

За похищение девятилетнего ребенка в Санкт-Петербурге задержали 39-летнего Петра Жилкина. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным источника, мужчина приехал в Петербург из Луганской народной республики (ЛНР), он также жил в Ростовской области. Его машину нашли в соседнем регионе — за пределами Ленинградской области, мужчину везут в Петербург.

Ранее сообщалось, что мужчина на белом внедорожнике с разбитым бампером может быть причастен к пропаже 9-летнего мальчика. Ребенок общался с мужчиной, а после того как незнакомец купил ему бургер в кафе, сел в его автомобиль. Это попало на видео. По основной версии, ребенок мог стать жертвой похищения.

