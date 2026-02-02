Задержан подозреваемый в похищении 9-летнего ребенка в российском регионе

Подозреваемого в похищении 9-летнего ребенка в Петербурге задержали

Подозреваемого в похищении девятилетнего ребенка Паши Тифитулина в Санкт-Петербурге задержали. Об этом сообщает «Фонтанка».

По данным источника, мужчину поймали за пределами Ленинградской области, его везут в Петербург.

Ранее сообщалось, что мужчина на белом внедорожнике с разбитым бампером может быть причастен к пропаже 9-летнего мальчика. Ребенок общался с мужчиной, а после того, как незнакомец купил ему бургер в кафе, сел в его автомобиль. Это попало на видео.

По основной версии, ребенок мог стать жертвой похищения.

