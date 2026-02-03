Раскрыт секрет успешной сдачи ЕГЭ

Делягин: Для успешной сдачи ЕГЭ нужно знать формат и алгоритм

Талант и творческий подход не помогут успешной сдаче ЕГЭ. Об этом заявил «Царьграду» депутат Государственной думы, доктор экономических наук, ведущий Царьграда Михаил Делягин.

По его словам, он многое понял о специфике этого экзамена из бытовой ситуации общения со знакомыми школьниками. Так, рассказал парламентарий, однажды ребята, прощаясь, упомянули, что торопятся к репетитору по английскому языку, к которому ходят, чтобы подготовиться к ЕГЭ.

«А у детей свободный английский. Я говорю: "Простите, зачем вам-то к ЕГЭ готовиться? Вы говорите если не как носители, то очень близко к этому". Они сказали потрясающую фразу: "И что, что мы знаем английский? Это же ЕГЭ, знания английского нам при сдаче ЕГЭ по английскому не помогут. Там нужно знать формат и алгоритм"», — процитировал он школьников.

Делягин обсудил эту ситуацию с гостем студии студентом Александром Трофимовым, который тоже сдавал экзамен по английскому языку. Он рассказал, что у его преподавателя был ученик, который родился и вырос в Канаде. Он отправился на конкурс по английскому, однако не смог войти даже в пятерку лучших. «А школьный стандарт, это скажет практически каждый учитель английского, особенно который сталкивался с живым английским, — это совершенно не то же самое, что язык, на котором говорит носитель. Это набор норм и правил, которые в лучшем случае устарели лет на 40-60», — поделился студент.

Ранее сообщалось, что в России захотели запретить ответы на задания Единого государственного экзамена (ЕГЭ), Основного государственного экзамена (ОГЭ), федеральных учебников и Всероссийской олимпиады школьников (ВсОШ). С такой инициативой выступило Минпросвещения. Такой законопроект подготовили для педагогической экспертизы. В случае его принятия популярные у учеников сайты с готовыми домашними заданиями начнут блокировать.