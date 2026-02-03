Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:50, 3 февраля 2026Россия

Раскрыт секрет успешной сдачи ЕГЭ

Делягин: Для успешной сдачи ЕГЭ нужно знать формат и алгоритм
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Globallookpress.com

Талант и творческий подход не помогут успешной сдаче ЕГЭ. Об этом заявил «Царьграду» депутат Государственной думы, доктор экономических наук, ведущий Царьграда Михаил Делягин.

По его словам, он многое понял о специфике этого экзамена из бытовой ситуации общения со знакомыми школьниками. Так, рассказал парламентарий, однажды ребята, прощаясь, упомянули, что торопятся к репетитору по английскому языку, к которому ходят, чтобы подготовиться к ЕГЭ.

«А у детей свободный английский. Я говорю: "Простите, зачем вам-то к ЕГЭ готовиться? Вы говорите если не как носители, то очень близко к этому". Они сказали потрясающую фразу: "И что, что мы знаем английский? Это же ЕГЭ, знания английского нам при сдаче ЕГЭ по английскому не помогут. Там нужно знать формат и алгоритм"», — процитировал он школьников.

Делягин обсудил эту ситуацию с гостем студии студентом Александром Трофимовым, который тоже сдавал экзамен по английскому языку. Он рассказал, что у его преподавателя был ученик, который родился и вырос в Канаде. Он отправился на конкурс по английскому, однако не смог войти даже в пятерку лучших. «А школьный стандарт, это скажет практически каждый учитель английского, особенно который сталкивался с живым английским, — это совершенно не то же самое, что язык, на котором говорит носитель. Это набор норм и правил, которые в лучшем случае устарели лет на 40-60», — поделился студент.

Ранее сообщалось, что в России захотели запретить ответы на задания Единого государственного экзамена (ЕГЭ), Основного государственного экзамена (ОГЭ), федеральных учебников и Всероссийской олимпиады школьников (ВсОШ). С такой инициативой выступило Минпросвещения. Такой законопроект подготовили для педагогической экспертизы. В случае его принятия популярные у учеников сайты с готовыми домашними заданиями начнут блокировать.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Салют для Рютте». Новый удар по энергетике Украины стал самым масштабным в 2026 году. Что о нем говорят в Москве и Киеве?

    Назван «новый биткоин»

    В России готовят новую армию. Там предлагают огромную зарплату и особые условия

    Журова оценила слова украинского министра о «моральном дегенерате» во главе ФИФА

    Власти допустили увольнение руководства российской школы после нападения ученика

    Россиянин после конфликта расправился с родителями

    В Госдуме объяснили решение использовать русский язык на Олимпиаде

    В Армении назвали абсурдным участие России в маршруте Трампа

    В Москве подросток откусил педофилу-мигранту кусок языка

    Падение прибыли российских банков объяснили

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok