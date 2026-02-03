Реклама

Раскрыто отношение Трампа к атаке на Иран

Виктория Кондратьева
Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Президент США Дональд Трамп, в отличие от руководства Израиля, пока не считает атаку на Иран необходимостью. Об этом сообщает Axios со ссылкой на источники.

Как отмечает портал, ряд израильских военных чиновников, включая начальника Генштаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Эяля Замира, недавно посещали Вашингтон, чтобы проинформировать председателя Объединенного комитета начальников штабов генерала Дэна Кейна об обстановке в регионе.

Неназванный американский чиновник выразил уверенность, что в результате этой встречи ни Замир, ни Трамп не изменили своего решения о нападении на Иран.

«На самом деле это израильтяне хотят нанести удар. Президент придерживается другого мнения», — сказал он.

По словам другого высокопоставленного чиновника, президент США «очень не хочет» совершать атаку на Иран. Кроме того, трое советников Трампа заявили, что военная операция сейчас стала бы ошибкой и поставила бы под удар политику американского лидера в регионе и во всем мире.

Ранее стало известно, что Трампу представили расширенный список потенциальных военных мер против Ирана. Уточняется, что в него входят возможные рейды на иранские объекты.

