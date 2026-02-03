Российский школьник подыскивал людей для террористов

Подросток из Онеги за деньги подыскивал исполнителей диверсий для террористов

Сотрудники ФСБ задержали 15-летнего жителя Архангельской области. Он обвиняется в участии в деятельности террористической организации и приготовлении к диверсии, сообщили «Ленте.ру» в областном управлении Следственного комитета (СК) России.

По версии следствия, с конца прошлого года подросток из Онеги подыскивал людей, готовых устраивать поджоги на объектах транспортной инфраструктуры. За это он получал деньги от куратора. Юноше предъявлено обвинение по статьям 205.5 («Участие в деятельности террористической организации») и 30, 281 («Приготовление к диверсии, совершенной группой лиц по предварительному сговору») УК РФ. В его доме прошел обыск. Сейчас школьник находится под стражей.

Ранее ФСБ задержала 29-летнего иностранца, готовившего по указанию спецслужб Украины взрыв на объекте энергетики в Московской области.