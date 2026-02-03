Реклама

Силовые структуры
13:48, 3 февраля 2026Силовые структуры

Юриста обвинили в наживе на купленных россиянами бойцам СВО автомобилях

Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

В Краснодарском крае семейная пара обвинила местную жительницу в наживе на купленных для нужд бойцов специальной военной операции (СВО) автомобилях. Об этом в Telegram-канале сообщает издание Baza.

По данным издания, юрист предложила семейной паре закупить автомобили на нужды российский солдат. Супруги купили четыре внедорожника, один из которых передали бойцам сами. Три остальных женщина убедила оформить на нее, якобы так проще доставить транспорт в зону СВО.

Через несколько месяцев, так и не дождавшиеся подтверждения, что купленные автомобили ушли на фронт, супруги узнали, что три внедорожника остались у женщины. Один внедорожник юрист успела продать, а два других выставлены на продажу и используются ее супругом и другом семьи. Потерпевшая сторона написала заявление в полицию.

Ранее сообщалось, что мошенники совершают попытки нажиться на семьях российских бойцов СВО.

