Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:30, 29 января 2026Россия

Объявлено о попытках мошенников нажиться на «боли семей» российских бойцов СВО

Блогер Кашеварова: Мошенники пытаются нажиться на родственниках бойцов СВО
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Мошенники совершают попытки нажиться на семьях российских бойцов специальной военной операции (СВО). Об этом объявила в Telegram журналист и общественник, глава автономной некоммерческой организации «Женский фронт» Анастасия Кашеварова.

По словам Кашеваровой, родственникам пропавших без вести или не выживших в бою военных пишут злоумышленники, которые представляются сотрудниками Минобороны — мошенники требуют выслать документы на военных, и другими способами выманивают данные о бойцах.

«Мошенники не перестают придумывать новые способы обмана и пытаются нажиться на боли семей бойцов СВО (...) Все выплаты и оформление наград происходят исключительно в официальных структурах — в военкоматах и в Военно-социальном центре», — сообщила блогер Кашеварова.

Ранее сообщалось, что раненые бойцы отдали мошеннику 800 тысяч за эвакуацию с линии огня в зоне СВО.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России назвали «скверными» промежуточные итоги переговоров по Украине. В чем увидели опасность?

    Раскрыты подробности появления элитных частей ВСУ у границ России

    ФСБ получит новые исключительные полномочия

    Раскрыты диагнозы умерших пациентов интерната для душевнобольных в Кузбассе

    Женщинам назвали ухудшающую симптомы менопаузы распространенную привычку

    Долина резко увеличила число выступлений

    Объявлено о попытках мошенников нажиться на «боли семей» российских бойцов СВО

    ФСБ задержала скрывавшегося 10 лет участника знаменитой российской ОПГ

    «АвтоВАЗ» объявил о старте продаж нового автомобиля

    Вынесен приговор бизнес-партнеру Лерчек за вывод 250 миллионов рублей

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok