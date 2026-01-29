Объявлено о попытках мошенников нажиться на «боли семей» российских бойцов СВО

Блогер Кашеварова: Мошенники пытаются нажиться на родственниках бойцов СВО

Мошенники совершают попытки нажиться на семьях российских бойцов специальной военной операции (СВО). Об этом объявила в Telegram журналист и общественник, глава автономной некоммерческой организации «Женский фронт» Анастасия Кашеварова.

По словам Кашеваровой, родственникам пропавших без вести или не выживших в бою военных пишут злоумышленники, которые представляются сотрудниками Минобороны — мошенники требуют выслать документы на военных, и другими способами выманивают данные о бойцах.

«Мошенники не перестают придумывать новые способы обмана и пытаются нажиться на боли семей бойцов СВО (...) Все выплаты и оформление наград происходят исключительно в официальных структурах — в военкоматах и в Военно-социальном центре», — сообщила блогер Кашеварова.

Ранее сообщалось, что раненые бойцы отдали мошеннику 800 тысяч за эвакуацию с линии огня в зоне СВО.