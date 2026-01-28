Реклама

Силовые структуры
Следствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
17:48, 28 января 2026Силовые структуры

Раненые бойцы отдали мошеннику 800 тысяч за эвакуацию с линии огня в зоне СВО

Мошенник со стажем обманул раненых на 800 тысяч рублей обещанием эвакуации
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

В Кабардино-Балкарии российскому военнослужащему дали девять лет колонии по делу о мошенничестве в отношении боевых товарищей. Об этом со ссылкой на Нальчикский гарнизонный военный суд сообщает ТАСС.

Как установил суд, осужденный предлагал раненым товарищам помочь с эвакуацией с линии боевого соприкосновения в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Эвакуацию он оценил в 800 тысяч рублей, но на деле мошенник не имел таких полномочий и никак не мог выполнить обещание. В ходе судебного разбирательства мужчина полностью признал свою вину. Он оказался мошенником со стажем и подписал контракт с Минобороны, имея за спиной шесть эпизодов мошенничества.

Ранее в Калининградской области раскрыли мошенников, обманывавших на деньги участников специальной военной операции.

