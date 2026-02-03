Реклама

Россия
02:16, 3 февраля 2026Россия

Стало известно о выживших в смертельном ДТП с участием абитуриентов ГУФСИН

Минздрав: Семь детей попали в больницу после смертельного ДТП под Красноярском
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Семь детей, пострадавших в смертельном ДТП с автобусом в Красноярском крае, госпитализированы в больницу. Двое остаются в тяжелом состоянии, остальные — в состоянии средней степени тяжести, рассказал помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов, пишет РИА Новости.

По его словам, была проведена эвакуация вертолетами троих детей из Бородинской горбольницы и Канской ЦРБ в больницу Красноярска. Кроме того, также идут телемедицинские консультации со специалистами РДКБ Минздрава России, отметил Кузнецов.

Сейчас все пострадавшие получают всю нужную медпомощь в полном объеме. Ее оказание происходит в координации с Федеральным центром медицины катастроф Минздрава России.

Ранее во ФСИН России «Ленте.ру» сообщили, что во время движения от грузовика отсоединился прицеп с модульным домом, выехавший на встречную полосу. Там он врезался в пассажирскую «Газель».

