Суд назвал отказ жены от лука и чеснока жестокостью по отношению к мужу

В Индии суд признал диету жены насилием над мужем и одобрил развод

Высокий суд штата Гуджарат, Индия, одобрил развод из-за диеты жены. Об этом сообщает Times of India.

Семейный суд признал, что строгое соблюдение женщиной саттвической диеты стало формой психологического насилия для ее супруга. Мужчина утверждал, что отказ его жены употреблять еду с луком и чесноком из-за религиозных убеждений приводил к постоянным ссорам и проблемам в отношениях. Хотя свекровь готовила для нее отдельно, жена была недовольна тем, что остальные члены семьи не придерживались диеты. Мужчина подал на развод, ссылаясь на статью индийского семейного кодекса о жестокости в браке, и суд согласился с его доводами.

В своей апелляции женщина не оспаривала расторжение брака, но требовала увеличения суммы алиментов до 20 тысяч рупий в месяц (около 22 тысяч рублей). Суд оставил в силе прежнее решение о выплате 10 тысяч рупий (около 16,7 тысячи рублей) в месяц, приняв во внимание скромный официальный доход мужа, составляющий 62,7 тысячи рупий в год (около 52,4 тысячи рублей), и наличие у жены собственного заработка.

