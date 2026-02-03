Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
10:06, 3 февраля 2026Из жизни

Суд назвал отказ жены от лука и чеснока жестокостью по отношению к мужу

В Индии суд признал диету жены насилием над мужем и одобрил развод
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Creative Family / Shutterstock / Fotodom

Высокий суд штата Гуджарат, Индия, одобрил развод из-за диеты жены. Об этом сообщает Times of India.

Семейный суд признал, что строгое соблюдение женщиной саттвической диеты стало формой психологического насилия для ее супруга. Мужчина утверждал, что отказ его жены употреблять еду с луком и чесноком из-за религиозных убеждений приводил к постоянным ссорам и проблемам в отношениях. Хотя свекровь готовила для нее отдельно, жена была недовольна тем, что остальные члены семьи не придерживались диеты. Мужчина подал на развод, ссылаясь на статью индийского семейного кодекса о жестокости в браке, и суд согласился с его доводами.

Материалы по теме:
Любовь и тюль Этим нарядом отгоняли зло и притягивали богатство: история свадебного платья
Любовь и тюльЭтим нарядом отгоняли зло и притягивали богатство: история свадебного платья
25 декабря 2019
«Если муж не решался ударить жену, то он под каблуком» Знакомство по фото и брачная ночь под присмотром: как девушек выдают замуж в мусульманских странах
«Если муж не решался ударить жену, то он под каблуком»Знакомство по фото и брачная ночь под присмотром: как девушек выдают замуж в мусульманских странах
27 мая 2020

В своей апелляции женщина не оспаривала расторжение брака, но требовала увеличения суммы алиментов до 20 тысяч рупий в месяц (около 22 тысяч рублей). Суд оставил в силе прежнее решение о выплате 10 тысяч рупий (около 16,7 тысячи рублей) в месяц, приняв во внимание скромный официальный доход мужа, составляющий 62,7 тысячи рупий в год (около 52,4 тысячи рублей), и наличие у жены собственного заработка.

Ранее сообщалось, что в Индии невеста потребовала развода после того, как увидела комнату жениха. Невесту пытались уговорить и ее родственники, и родственники жениха, но она стояла на своем.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Кремль прокомментировал предложение Эпштейна встретиться с Путиным

    Ранее судимый националист убил похищенного мальчика. Подробности жестокой расправы потрясли всю Россию

    Российская налоговая внезапно вспомнила старые долги

    СМИ сообщили о массовых сокращениях в «Домодедово»

    Маск заявил о начале второй гражданской войны в США

    Российская молодежь растеряла кредитный рейтинг

    В России резко подорожала альтернатива сливочному маслу

    Ночной удар по Украине связали с приездом в Киев генсека НАТО Рютте

    Россиян предупредили об опасных языческих ритуалах

    Стало известно о смерти четырехлетней девочки в подмосковной квартире

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok