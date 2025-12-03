Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
18:47, 3 декабря 2025Из жизни

Невеста впервые увидела комнату жениха и через 20 минут потребовала развода

В Индии девушка потребовала развода после того, как увидела комнату жениха
Олег Парамонов
Олег Парамонов

Фото: Digital Cloud / Shutterstock / Fotodom

В индийском городе Деория, штат Уттар-Прадеш, невеста потребовала развода после того, как увидела комнату жениха. Об этом сообщает News18.

25 ноября семьи жениха и невесты устроили пышную свадьбу. После всех полагающихся ритуалов девушка впервые приехала к жениху домой. Через 20 минут она вышла из его комнаты и объявила, что в этом месте жить не будет.

Невесту пытались уговорить и ее родственники, и родственники жениха, но она стояла на своем. На следующий день обе семьи и сельский совет пять часов обсуждали возникшую проблему. В итоге они приняли решение расторгнуть брак и вернуть подарки.

Материалы по теме:
«Эмоционально ты будешь подавлена» Помолвка на третьем свидании, повиновение жениху и скорые роды: как выдают замуж узбекских девушек
«Эмоционально ты будешь подавлена»Помолвка на третьем свидании, повиновение жениху и скорые роды: как выдают замуж узбекских девушек
12 января 2021
«Жених нужен немедленно» Миллионер пообещал состояние за женитьбу на дочери. Кандидаты посыпались со всего мира
«Жених нужен немедленно»Миллионер пообещал состояние за женитьбу на дочери. Кандидаты посыпались со всего мира
13 марта 2019

Ранее в Индии свадьба закончилась похищением жениха. Инцидент произошел в деревне Дигва Дуболи, штат Бихар. Исполнительницы традиционного танца Лаунда-Наах похитили жениха Сону Кумара Шарму после конфликта с гостями.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Европе придумали способ забрать активы России для помощи Украине. Как это хотят сделать?

    Фон дер Ляйен раскрыла мнение США о «репарационном кредите» Украине

    Обвиненный в каннибализме актер сыграет в российском фильме

    В зоне СВО заметили «крысиного короля» FPV-дронов

    38-летняя участница «Фабрики звезд» похвасталась сумкой за полмиллиона рублей

    Роскомнадзор заблокировал Roblox. Популярную игру считают опасной для детей — там действуют педофилы и мошенники

    Стало известно о внезапной смерти чиновника во время встречи с россиянами

    Продюсер назвал причину ссоры Булановой со своими танцорами

    После свидания с молодым любовником 85-летняя россиянка попала в больницу

    Мужчина пригрозил взорвать аэропорт из-за невозможности выехать с парковки

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok