Невеста впервые увидела комнату жениха и через 20 минут потребовала развода

В Индии девушка потребовала развода после того, как увидела комнату жениха

В индийском городе Деория, штат Уттар-Прадеш, невеста потребовала развода после того, как увидела комнату жениха. Об этом сообщает News18.

25 ноября семьи жениха и невесты устроили пышную свадьбу. После всех полагающихся ритуалов девушка впервые приехала к жениху домой. Через 20 минут она вышла из его комнаты и объявила, что в этом месте жить не будет.

Невесту пытались уговорить и ее родственники, и родственники жениха, но она стояла на своем. На следующий день обе семьи и сельский совет пять часов обсуждали возникшую проблему. В итоге они приняли решение расторгнуть брак и вернуть подарки.

Ранее в Индии свадьба закончилась похищением жениха. Инцидент произошел в деревне Дигва Дуболи, штат Бихар. Исполнительницы традиционного танца Лаунда-Наах похитили жениха Сону Кумара Шарму после конфликта с гостями.