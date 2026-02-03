Реклама

В Афганистане создадут кафедру «пророческой медицины» по заветам пророка Мухаммеда

«Талибан» создаст кафедру «пророческой медицины» по заветам пророка Мухаммеда
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Elise Blanchard / Getty Images

В Кабульском университете медицинских наук откроют кафедру «пророческой традиционной медицины», основанной на практиках времен пророка Мухаммеда. Пресс-релиз о создании нового факультета опубликован на странице Министерства высшего образования Афганистана в соцсети Х.

Решение принято по указанию лидера запрещенного во многих странах как террористического движения «Талибан» Хайбатуллы Ахундзады. Новый факультет создадут для развития «научной, образовательной и исследовательской работы» в медицинской области.

Ведомство считает, что факультет поможет подготовить квалифицированных специалистов. Сообщается, что цель инициативы — укрепить систему здравоохранения Афганистана на основе исламских принципов.

Ранее посол Афганистана в Москве Гуль Хасан заявил, что Кабул готов предложить России квалифицированные и профессиональные кадры. Дипломат указал, что у Афганистана молодое население и правительству интересны поставки рабочей силы в качестве источника доходов.

Дипломат не уточнил, какая именно российская отрасль может заинтересоваться профессионалами из Афганистана и в каком количестве.

