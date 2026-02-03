Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
05:40, 3 февраля 2026Бывший СССР

В файлах Эпштейна нашли связь Зеленского с торговлей людьми

В файлах Эпштейна нашли упоминание Зеленского в контексте торговли людьми
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Denis Balibouse / Reuters

В файлах скандального финансиста Джеффри Эпштейна нашли упоминание имени Владимира Зеленского в контексте торговли женщинами и детьми с Украины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на документы.

Неизвестный автор одного из опубликованных писем от 2024 года утверждает, что Зеленский причастен к вывозу украинцев и может быть связан с модельным агентом Жан-Люком Брюнелем. Тот покончил с собой в 2020 году в связи с обвинениями в изнасиловании несовершеннолетних.

«Зеленский, в свете сообщений о торговле людьми, которая происходит на Украине и которая была организована Жан-Люком Брюнелем, я хочу проверки всех ваших доходов в JP Мorgan», — пишет автор письма. Он также задается вопросом, намерен ли Зеленский «остановить торговлю женщинами и детьми» и удивляется молчанию украинских СМИ.

Ранее Министерство юстиции США опубликовало новую партию рассекреченных документов по делу Эпштейна. Из них следует, что он активно интересовался Украиной — от поиска девушек для «встреч» до политических процессов после Евромайдана и контактов с представителями украинской элиты, включая Зеленского.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Подозреваемый признался в убийстве девятилетнего мальчика. За пытавшимся сбежать в Европу педофилом устроили погоню

    Ранее судимый националист убил похищенного мальчика. Подробности жестокой расправы потрясли всю Россию

    Российская налоговая внезапно вспомнила старые долги

    В Британии раскрыли план Каллас против России

    Российский регион подвергся воздушной атаке

    СК подтвердил гибель похищенного 9-летнего мальчика в Ленобласти

    Россиян призвали менять один предмет гигиены после ОРВИ

    В России назвали условия возвращения западных компаний

    55-летняя женщина отрезала пенис возлюбленному

    В США назвали ключевого помощника России в СВО

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok