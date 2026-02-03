В файлах Эпштейна нашли упоминание Зеленского в контексте торговли людьми

В файлах скандального финансиста Джеффри Эпштейна нашли упоминание имени Владимира Зеленского в контексте торговли женщинами и детьми с Украины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на документы.

Неизвестный автор одного из опубликованных писем от 2024 года утверждает, что Зеленский причастен к вывозу украинцев и может быть связан с модельным агентом Жан-Люком Брюнелем. Тот покончил с собой в 2020 году в связи с обвинениями в изнасиловании несовершеннолетних.

«Зеленский, в свете сообщений о торговле людьми, которая происходит на Украине и которая была организована Жан-Люком Брюнелем, я хочу проверки всех ваших доходов в JP Мorgan», — пишет автор письма. Он также задается вопросом, намерен ли Зеленский «остановить торговлю женщинами и детьми» и удивляется молчанию украинских СМИ.

Ранее Министерство юстиции США опубликовало новую партию рассекреченных документов по делу Эпштейна. Из них следует, что он активно интересовался Украиной — от поиска девушек для «встреч» до политических процессов после Евромайдана и контактов с представителями украинской элиты, включая Зеленского.