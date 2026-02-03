Реклама

13:19, 3 февраля 2026Экономика

В Кремле оценили погоду в Москве

Песков: Аномальных холодов в Москве не наблюдаем
Александра Качан (Редактор)

Фото: Roman Naumov / Globallookpress.com

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Москве нет аномальных холодов. Об этом он рассказал на брифинге, пишет ТАСС.

По словам Пескова, текущая температура является нормальной для начала февраля. «Никаких аномальных морозов, собственно, мы не наблюдаем, если честно, в Москве. В Москве — обычные зимние морозы. Мы просто с вами привыкли к аномально теплым зимам, которые у нас были в прошлом-позапрошлом году», — отметил пресс-секретарь.

Он добавил, что все коммунальные службы в столице зимой работают в особом режиме.

Ранее сообщалось, что январь 2026 года стал самым снежным в Москве за последние 203 года. На площадке Метеорологической обсерватории МГУ за прошедший месяц было зафиксировано почти 92 миллиметра осадков.

