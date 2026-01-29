Московский январь побил 200-летний рекорд

Климатолог Локощенко: Январь 2026 года стал самым снежным для Москвы за 203 года

Январь 2026 года оказался самым снежным в Москве за последние 203 года. Об этом сообщил заведующий Метеорологической обсерваторией МГУ, ведущий научный сотрудник кафедры метеорологии и климатологии географического факультета МГУ Михаил Локощенко в беседе с РИА Новости.

Эксперт отметил, что в текущем году январь в столице выдался холодным и аномально снежным. На площадке Метеорологической обсерватории МГУ за месяц было зафиксировано почти 92 миллиметра осадков. Большое количество снега обусловлено прохождением над Московским регионом глубоких и обширных циклонов с обостренными атмосферными фронтами.

По словам Локощенко, рекордным количеством осадков в январе является значение 122 миллиметра — столько выпало в 1823 году. Следом шел январь 2004 года с 88,9 миллиметра осадков, а теперь вторую строчку рейтинга занял январь 2026-го.

Ранее сообщалось, что в ближайшее время в Москве снова похолодает. В субботу, 31 января, температура воздуха опустится до минус 20 — минус 25 градусов.