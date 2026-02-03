В Латвии испугались медсестер с российскими паспортами

Больница в Латвии уволила 49 сотрудников из-за российских паспортов

Даугавпилсская областная больница уволила 49 сотрудников с российским и белорусским гражданством. Об этом говорится на страницы лечебного учреждения в Facebook (принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Представители больницы объяснили это соблюдением закона «О национальной безопасности». Этот документ запрещает трудоустраивать граждан РФ и Белоруссии на объекты критической инфраструктуры, «если работа предполагает доступ к информации или технологическому оборудованию, имеющему важное значение для функционирования объекта».

Работы лишились 29 сотрудников ﻿﻿среднего и младшего медицинского персонала и 20 ﻿﻿работников административно-хозяйственного отдела. Также был отправлен запрос на переоценку семи врачей.

Статус «неграждан» в Латвии ввели после распада СССР. К ним относятся постоянно проживающие на территории страны бывшие граждане СССР и их дети, не получившие гражданства Латвии. Они не могут занимать государственные должности, а также освобождены от воинской повинности.