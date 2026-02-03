Реклама

12:54, 3 февраля 2026

В России стало сложнее сдать в аренду ипотечную квартиру

Александра Качан (Редактор)

Фото: LumineImages / Shutterstock / Fotodom

Российские банки ужесточают правила сдачи в аренду ипотечных квартир, обязывая заемщиков согласовывать использование жилья в качестве источника дохода. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на опрошенных экспертов.

По данным издания, около 95 процентов арендного жилья в России сдается неофициально, при этом существенная часть рынка связана с ипотекой. Многие семьи изначально покупают квартиры для сдачи в аренду и выходят на рынок без уведомления банков, на фоне чего кредитные организации стали строже относиться к таким случаям.

Банки не имеют права произвольно ограничивать использование собственности, однако организации прописывают в договорах условие о предварительном согласии кредитора на сдачу в аренду. Сдача жилья может быть возможна только с письменного согласия банка, запрещена до полного погашения кредита или ограничена проживанием без коммерческого использования. Кроме того, банки оставляют за собой право проверять залоговые квартиры, в том числе проводить выездные осмотры.

Если квартира куплена с использованием маткапитала, организации зачастую отказываются одобрять сдачу, так как такое жилье должно улучшать жилищные условия заемщика, а не приносить доход.

Ранее риелтор Константин Апрелев назвал выгодную для россиян ставку по ипотеке. По его словам, ставка станет комфортной, если опустится ниже 16 процентов.

