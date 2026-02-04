Реклама

Экономика
15:02, 4 февраля 2026Экономика

Акции гиганта мира видеоигр обрушились

Reuters: Акции компании Nintendo упали на 11 процентов
Кирилл Луцюк

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

В среду, 4 февраля, акции компании Nintendo упали на 11 процентов. Об этом сообщило Reuters.

Причиной этой динамики стали опасения инвесторов по поводу продаж флагманской игровой консоли этой компании — Switch 2. Как заметил по этому поводу аналитик Атул Гоял, результаты хорошие, Switch 2 бьет рекорды, но отличными такие итоги назвать нельзя. Предполагается также, что новой игровой системе не хватает громких проектов, способных стимулировать спрос.

Отмечается также, что в прошлом году акции компании взлетели до рекордного уровня на фоне энтузиазма инвесторов по поводу новой консоли. Однако с ноября ценные бумаги начали дешеветь. Оказалось, что Switch 2 продается не так хорошо, как ее предшественница. Кроме того, у инвесторов есть опасения насчет будущей рентабельности Nintendo на фоне дорожающих микросхем.

В 2025 году продажи игровых приставок в России упали более чем на десять процентов. Всего удалось продать больше миллиона устройств. Каждая пятая проданная приставка (20 процентов) была портативной. Самыми популярными устройствами стали консоли бренда Sony с долей 65 процентов рынка в денежном выражении, Valve (11 процентов), Nintendo (9 процентов) и Microsoft (7 процентов).

