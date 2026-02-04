Стало известно о расколе между Трампом и Вэнсом

Axios: Трамп и Вэнс расходятся во мнениях относительно дела Эпштейна

Президент США Дональд Трамп и вице-президент страны Джей Ди Вэнс расходятся во мнениях относительно дела скандально известного финансиста Джеффри Эпштейна. Об этом сообщает портал Axios.

Трамп заявил, что «стране пора заняться чем-то другим», хотя Вэнс дал понять, что готов дать показания по обвинениям в последних документах против бывшего принца Эндрю.

«Этот раскол подчеркивает растущую напряженность в Республиканской партии по поводу того, следует ли продолжать расследование дела Эпштейна или оставить его в политическом прошлом», — отмечает портал.

Ранее стало известно, что Эпштейн познакомил Дональда Трампа с его женой Меланией. Бывшая помощница финансиста, чье имя не раскрывается, рассказала об этом в своих показаниях, которые она дала через неделю после его ареста.