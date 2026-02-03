Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
17:01, 3 февраля 2026Мир

Эпштейн познакомил Трампа с Меланией

Бывшая помощница Эпштейна рассказала, что он познакомил Трампа с Меланией
Семен Александров (старший редактор отдела Мир)

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Бывшая помощница скандально известного финансиста Джеффри Эпштейна рассказала, что он познакомил президента США Дональда Трампа с его женой Меланией. Ее показания опубликовал Минюст США.

Девушка, чье имя не раскрывается, дала показания ФБР через неделю после ареста Эпштейна в июле 2019 года. По ее словам, она была моделью до того как приняла предложение финансиста перейти к нему на работу и сотрудничала с ним с 2005 по 2006 год.

«Эпштейн познакомил Меланию Трамп с Дональдом Трампом», — заявила она.

Ранее президент США открестился от скандального финансиста, заявив, что никогда не посещал его остров. Американский лидер отдельно подчеркнул, что никогда не дружил с Эпштейном, и обвинил его в заговоре с целью нанести ущерб его президентству.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России начали останавливать автомобили с «блатными» номерами. Какие комбинации изымают сотрудники ГАИ?

    Назван «новый биткоин»

    В России готовят новую армию. Там предлагают огромную зарплату и особые условия

    Бабушка рассказала о похищенном в Петербурге мальчике

    На российских маркетплейсах появился «свитер Эпштейна»

    Россиянам разъяснили ситуацию с изъятием автомобильных номеров АМР

    На «Автоторе» начнется производство премиальных кроссоверов

    Слова о войсках НАТО на Украине назвали поводом для расширения противостояния с Россией

    У российской авиакомпании обнаружили зауженные калибраторы

    Генсек НАТО заговорил по-украински после дня в Киеве

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok