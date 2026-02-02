Трамп открестился от Эпштейна и его острова

Президент США Дональд Трамп открестился от скандального финансиста Джеффри Эпштейна, заявив, что никогда не посещал его остров. Об этом он написал на своей странице в соцсети Truth Social.
«В отличие от многих, кто любит поливать меня грязью, я никогда не был на печально известном острове Эпштейна, но почти все эти коррумпированные демократы и их доноры — были», — сказал он.
Американский лидер отдельно подчеркнул, что никогда не дружил с Эпштейном, и обвинил его в заговоре с целью нанести ущерб его президентству. Он также добавил, что собирается подать в суд на некоторых «радикальных леваков».
Ранее стало известно о том, что имя Трампа вновь всплыло в файлах по делу Эпштейна. Главу государства уличили в изнасиловании девочки. По словам подруги неназванной потерпевшей, инцидент произошел примерно 35 лет назад, тогда ей было 13-14 лет. Трамп якобы принудил ее к оральному сексу.