Трамп открестился от Эпштейна и его острова

Трамп заявил, что никогда не посещал остров Эпштейна

Президент США Дональд Трамп открестился от скандального финансиста Джеффри Эпштейна, заявив, что никогда не посещал его остров. Об этом он написал на своей странице в соцсети Truth Social.

«В отличие от многих, кто любит поливать меня грязью, я никогда не был на печально известном острове Эпштейна, но почти все эти коррумпированные демократы и их доноры — были», — сказал он.

Американский лидер отдельно подчеркнул, что никогда не дружил с Эпштейном, и обвинил его в заговоре с целью нанести ущерб его президентству. Он также добавил, что собирается подать в суд на некоторых «радикальных леваков».

Ранее стало известно о том, что имя Трампа вновь всплыло в файлах по делу Эпштейна. Главу государства уличили в изнасиловании девочки. По словам подруги неназванной потерпевшей, инцидент произошел примерно 35 лет назад, тогда ей было 13-14 лет. Трамп якобы принудил ее к оральному сексу.