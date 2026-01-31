Трампа обвинили в изнасиловании несовершеннолетней. 13-летняя девочка укусила будущего президента США во время орального секса

Имя Трампа всплыло в деле об изнасиловании 13-летней девочки

Имя президента США Дональда Трампа вновь всплыло в файлах по делу скандального американского финансиста, педофила Джеффри Эпштейна. Новые документы опубликованы на сайте Министерства юстиции США.

Главу государства уличили в изнасиловании девочки. По словам подруги неназванной потерпевшей, инцидент произошел примерно 35 лет назад, тогда ей было 13-14 лет. Трамп якобы принудил ее к оральному сексу. Когда это случилось, жертва укусила будущего президента и засмеялась, за что получила удар по лицу. Девочка подвергалась насилию и со стороны Эпштейна.

Имена фигурантов дела засекречены. Трамп пока не отреагировал на публикацию материалов.

Спустя несколько часов обличающий Трампа документ пропал с сайта американского Минюста, однако позднее доступ к нему был восстановлен. В ведомстве объяснили, что файл исчез из-за «перегруженности сервера».

Трамп уже оказался вовлечен в сексуальные скандалы

В декабре 2025 года в документах, связанных с делом Эпштейна, также обнаружилось обвинение в адрес Трампа в изнасиловании. Среди рассекреченных материалов есть дело ФБР, датированное октябрем 2020 года, в котором упоминается рассказ водителя лимузина об «очень тревожном» телефонном разговоре с участием Трампа, который состоялся в 1995 году, когда он вез его в аэропорт. Согласно документу, Трамп неоднократно произносил имя «Джеффри» во время разговора и упоминал о «насилии над какой-то девушкой». Также в документе говорится, что одна из неназванных лиц заявила, что «он изнасиловал ее», имея в виду Трампа, и что «Дональд Трамп изнасиловал ее вместе с Джеффри Эпштейном».

До этого президент США упоминался в еще одном документе ФБР. Согласно ему, Эпштейн привез 14-летнюю девочку на курорт Трампа Мар-а-Лаго, познакомив ее с будущим главой государства. Согласно материалам расследования, начатого в 2020 году, представляя потерпевшую, финансист толкнул Трампа локтем и спросил: «Хорошая кандидатка, правда?» Тогда политик улыбнулся и кивнул в знак согласия.

Также появились слухи о якобы оральном сексе между Трампом и еще одним президентом США Биллом Клинтоном (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ). В одном из опубликованных электронных сообщений брат Джеффри Эпштейна Марк якобы поручил узнать у бывшего стратега Белого дома Стива Бэннона, есть ли у президента России Владимира Путина фотографии Трампа, снятые в тот момент.

Трамп потребовал высмеять все имена из «списка Эпштейна»

Трамп потребовал раскрыть все имена из списка «дела Эпштейна». «Министерство юстиции вынуждено тратить все свое время на эту сфабрикованную демократами мистификацию. (...) Именно демократы сотрудничали с Эпштейном, а не республиканцы. Опубликуйте все их имена, выставьте их на посмешище и вернитесь к работе на благо нашей страны», — написал он в своей соцсети.

Дональд Трамп и Джеффри Эпштейн Фото: Phil Noble / Reuters

Также Трамп объяснил, что прервал общение с Эпштейном. «Я выгнал его из своего клуба много лет назад, потому что считал, что он был больным извращенцем», — подчеркнул политик. Они прекратили дружбу в 2004 году из-за ссоры по вопросу недвижимости. До этого политик и финансист на протяжении 15 лет были близкими друзьями и регулярно проводили время вместе.

Финансист Эпштейн ранее был осужден за организацию проституции. В 2019 году его арестовали по подозрению в торговле несовершеннолетними секс-рабынями. В августе того же года он был найден без признаков жизни в американской тюрьме, где он ожидал приговора суда. Он покончил с собой при загадочных обстоятельствах.