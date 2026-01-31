Реклама

Обличающий Трампа документ пропал из файлов Эпштейна

Telegraph: Документ о Трампе пропал из файлов Эпштейна из-за перегрузки сервера
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: AdMedia / Global Look Press

Обличающий президента США Дональда Трампа документ пропал из файлов по делу скандального финансиста Джеффри Эпштейна из-за «перегруженности сервера», однако сейчас доступ к нему возвращен. Так этот инцидент объяснили в Министерстве юстиции США, передает The Telegraph.

«Этот документ был недоступен из-за перегрузки, теперь он снова доступен», — сообщили в ведомстве.

В документе указано, что ФБР получило неподтвержденную информацию об имевшем место более 30 лет назад сексе Трампа с 13-летней девочкой. По словам «неустановленной подруги» жертвы, девочка укусила Трампа в ходе полового акта и посмеялась над этим, после чего будущий американский президент «ударил ее по лицу».

В декабре 2025 года в документах, связанных с делом Эпштейна, уже обнаруживалось обвинение в адрес Трампа в изнасиловании. Однако тогда речь шла о некой 20-летней девушке.

