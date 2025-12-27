Трамп потребовал опубликовать все имена «списка Эпштейна» и обсмеять их

Трамп потребовал от министерства юстиции США показать все имена «дела Эпштейна»

Президент США Дональд Трамп потребовал от министерства юстиции показать все имена из списка «дела Эпштейна». Об этом он написал на своей странице в Truth Social.

«Министерство юстиции вынуждено тратить все свое время на эту сфабрикованную демократами мистификацию. (...) Именно демократы сотрудничали с Эпштейном, а не республиканцы. Опубликуйте все их имена, выставьте их на посмешище и вернитесь к работе на благо нашей страны», — написал Трамп.

По его словам, «радикальные левые» не желают говорить о положительных сторонах политики главы Белого дома и Республиканской партии США. Им, отмечает Трамп, нужен лишь «давно покинувший этот свет» Джеффри Эпштейн, чье дело до сих пор обсуждается в американском публичном поле.

20 ноября Дональд Трамп на фоне требований демократов и республиканцев в свой адрес подписал указ о публикации всех файлов по делу Эпштейна. В конце декабря Минюст США начал рассекречивание тысячи документов, однако около 550 страниц из них оказались полностью закрашены черным цветом.