12:49, 27 декабря 2025Мир

Трамп потребовал опубликовать все имена «списка Эпштейна» и обсмеять их

Трамп потребовал от министерства юстиции США показать все имена «дела Эпштейна»
Сергей Болиев (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Alex Brandon / AP

Президент США Дональд Трамп потребовал от министерства юстиции показать все имена из списка «дела Эпштейна». Об этом он написал на своей странице в Truth Social.

«Министерство юстиции вынуждено тратить все свое время на эту сфабрикованную демократами мистификацию. (...) Именно демократы сотрудничали с Эпштейном, а не республиканцы. Опубликуйте все их имена, выставьте их на посмешище и вернитесь к работе на благо нашей страны», — написал Трамп.

По его словам, «радикальные левые» не желают говорить о положительных сторонах политики главы Белого дома и Республиканской партии США. Им, отмечает Трамп, нужен лишь «давно покинувший этот свет» Джеффри Эпштейн, чье дело до сих пор обсуждается в американском публичном поле.

20 ноября Дональд Трамп на фоне требований демократов и республиканцев в свой адрес подписал указ о публикации всех файлов по делу Эпштейна. В конце декабря Минюст США начал рассекречивание тысячи документов, однако около 550 страниц из них оказались полностью закрашены черным цветом.

