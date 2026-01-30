Реклама

Мир
23:51, 30 января 2026

Трампа обвинили в изнасиловании девочки

Марина Совина
Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Имя президента США Дональда Трампа вновь всплыло в файлах по делу педофила Джеффри Эпштейна. Новые документы опубликованы на сайте Минюста США.

Главу государства уличили в изнасиловании девочки. По словам подруги неназванной потерпевшей, инцидент произошел примерно 35 лет назад, тогда ей было 13-14 лет. Якобы Трамп принудил ее к оральному сексу. Когда это случилось, жертва укусила будущего президента и засмеялась, за что получила удар по лицу. Девочка подвергалась насилию и со стороны Эпштейна.

Имена фигурантов дела засекречены. Трамп пока не отреагировал на публикацию материалов.

В декабре 2025 года в документах, связанных с делом Эпштейна, уже обнаруживалось обвинение в адрес Трампа в изнасиловании. Однако тогда речь шла о некой 20-летней девушке.

