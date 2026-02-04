Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
20:43, 4 февраля 2026Экономика

Центробанк признал переход россиян к тотальной экономии

ЦБ: В 2025 году потребители по всей России экономили и отказывались от покупок
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Во второй половине 2025 года рост потребительской активности в России ускорился по сравнению с первым полугодием, однако остался ниже темпов предыдущих двух лет, что свидетельствует о переходе россиян в режим экономии. Об этом говорится в докладе Центробанка «Региональная экономика».

Тенденция наблюдалась во всех регионах страны. Однако заметнее всего «более рациональное и экономичное потребление» и «более внимательное отношение покупателей к тратам» было в проблемных регионах, например в Кемеровской области.

В Центральной России, как указал один из крупных региональных ретейлеров, доля акционных и промотоваров в покупках превысила 50 процентов. В Сибирском федеральном округе продуктовые сети также отмечают, что покупатели начали активнее приобретать товары по акции и все чаще игнорируют дорогие и необязательные позиции.

В Приморском крае рост оборота ведущего производителя мясной продукции оказался связан с увеличением продаж его самых дешевых позиций в магазинах-дискаунтерах.

По стране в целом потребители стараются продлить срок службы транспортных средств и откладывают покупку новых, что отражается на повышении спроса на услуги по ремонту. В сфере общественного питания потребительские предпочтения граждан изменились в пользу фастфуда и покупки готовой еды в продовольственной рознице.

Ранее сообщалось, что на фоне снижения продаж сливочного масла в России увеличился спрос на маргарин, из-за чего последний подорожал на 15 процентов за год.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Завершился первый день переговоров по Украине. В Киеве заявили о продуктивной встрече, а в Вашингтоне рассказали плохую новость

    Россия скатилась в депрессию

    В России опустели салоны красоты

    Водителей призвали не оставлять документы в машине в мороз

    Обвиненного в покушении на Трампа американца приговорили к пожизненному заключению

    Гоблин открыл россиянам глаза на мат

    В сети обсудили внешность звезд фильма «Дьявол носит Prada» спустя 20 лет

    Стало известно о срыве переговоров США и Ирана

    Центробанк признал переход россиян к тотальной экономии

    Пассажир самолета описал разгерметизацию салона фразой «глаза вылезали из орбит»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok