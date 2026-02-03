В России резко подорожала альтернатива сливочному маслу

«Коммерсантъ»: Маргарин подорожал в России за год на 15 %

Маргарин подорожал в российских магазинах за год в среднем на 15 процентов, до 296,8 рубля за килограмм, заняв по этому показателю четвертое место среди продуктов, входящих в базовый еженедельный мониторинг. Об этом со ссылкой на данный Росстата пишет «Коммерсантъ», подчеркивая, что впереди по темпам роста оказались только цены на рыбу, водку и говядину.

В публикации также отмечается, что резкое подорожание маргарина отмечено несмотря на то, что у производителей его стоимость, наоборот, упала. Эксперты связывают такую тенденцию как с размером розничных наценок, достигающим 65 процентов от потребительской цены, так и тем, что маргарин стал для части покупателей более доступной альтернативой сливочному маслу.

По словам директора Масложирового союза Михаила Мальцева, цена фасованной продукции для полки у производителей маргарина за год не поменялась, а падение на 15-20 процентов отпускных цен на его промышленные категории связано со снижением стоимости тропических масел из-за укрепления рубля. «Маргарин как сливочное масло не выступает социально значимыми товаром, поэтому наценка на него в рознице ничем не ограничивается», — прокомментировал он.

В свою очередь глава президиума Ассоциации компаний розничной торговли Станислав Богданов связал рост цен на маргарин в торговых сетях с увеличением спроса в производственном звене. Согласно NTech, в январе-сентябре 2025 года в натуральном выражении спрос на маргарин вырос на 3 процента.

В январе-июле продажи сливочного масла в России упали на 14,7 процента в годовом выражении, но по итогам всего года доступность продукта росла на фоне восстановления цен после резкого роста в 2024-м.